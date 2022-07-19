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Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

19.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen şüphelileri yakalamak için Sofular Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ve R.A'nın üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 88,69 gram metamfetamin, 13,20 gram sentetik kannobinoid ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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