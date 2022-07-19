Gözaltına alınan Y.Ç. ve R.A'nın üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 88,69 gram metamfetamin, 13,20 gram sentetik kannobinoid ve hassas terazi ele geçirildi.

Amasya'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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