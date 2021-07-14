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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

14.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden Mustafa Dindar (46) idaresindeki 34 EBD 13 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde, Hasan Kel'in kullandığı 05 BG 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Dindar ile eşi Esma (34), çocukları Ahmet Enes (3) ve Muhammet Talha Dindar (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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