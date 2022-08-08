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Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

08.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kirazlıdere Mahallesi'nde Ahmet Y’ye ait kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Amasya Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, kafede hasar oluştu.

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Amasya'da kafede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya kafeterya

Amasya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:33
Öğle
12:47
İkindi
16:39
Akşam
19:52
Yatsı
21:25
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

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