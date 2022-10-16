"Ampute Messi" Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi "Hayatla Barış" adıyla sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

Yapımcılığını 4 Story Production'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Can Ulkay, müzik direktörlüğünü ise besteci, piyanist ve aranjör Fahir Atakoğlu yapacak.

Telli, çekimlerine aralıkta başlanacak filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "topun peşinde koşarak bir ayağını kaybetse de hayallerinin peşinden giderek dünyaları kazanmış biri olduğunu" söyledi.

Kendisine inancını hiç kaybetmediğini belirten Telli, "Ayağım yoktu ama koşabilme yeteneğimi geliştirdim. Nasıl oldu? Koltuk değnekleriyle oldu. Onların da avantajı oldu. Çünkü onlar çift ayağıyla koşuyordu. Ben bu sefer üç ayakla koşmaya başladım." dedi.

Telli, insanların "yapamayacağım" diyerek vazgeçtikleri şeyleri aslında yapabileceklerini göstermek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanların 'vazgeçtim' dememesi, 'bunu yapabilirim' demesi için bu filmin çok değerli olacağını düşünüyorum. Benim mücadelem sadece bir futbol başarısı değil. Hayatla olan bir mücadeleydi. Hayatımızdaki engelleri aşabilmek önemliydi. Ben bunu kendi inancımla, ailemin, arkadaşlarım, öğretmenlerim ve hocalarımın desteğiyle başarmış oldum. Biliyorsunuz Ampute Milli Takımı olarak dünya şampiyonu olduk. Türk milletini bu kadar mutluluğa, sevince boğmamız çok kıymetli, çok değerliydi. Ben de 18 yıldır zaten bu hizmete devam ediyorum. Bu sene şampiyonaya 5 gün kala kadrodan çıkartıldım ama o heyecanı stadyuma gidip, ülkemi destekleyerek zaten vermiş oldum. Benim katılacağım yedinci Dünya Şampiyonluğu olacaktı. Yani bir rekor olacaktı ama altıda kaldım. Önemli olan zaten bu. Ülkeyi temsil edip, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmaktı. Futbol aşkı benim için hiçbir zaman bitmedi. Bitmeyecek. Futbolculuğuma milli takım düzeyinde devam edeceğim. Kariyerimi bitirdikten sonra da adaletli bir antrenör olmak için elimden gelen şekilde çalışacağım."

- "Hayal etmek başarının en büyük adımıdır"

Yönetmen Can Ulkay, biyografi filmleri yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Barış, hikayesi dışında da bir kimlik. Başarının, gücün ve mücadelenin kimliği... Çoğu zaman bütün genç arkadaşlara 'hayal etmek başarının en büyük adımıdır' diye bahsediyorum. Barış'ın hikayesi de böyle. Hayallerinin peşinden gitmiş, hayallerini kovalamış ve hala kovalamakta olan bir hikaye." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde daha uluslararası bir hikaye anlatmak istediklerinin altını çizen Ulkay, Türk sinemasının da uluslararası hikayeleri daha çok işlemesi gerektiğini dile getirdi.

Ulkay, filmin çekimlerinin İstanbul ve Ankara'da yapılacağını bildirerek, şöyle konuştu:

"Barış'ın çocukluğundan başlayıp hayatta yakaladığı başarıların sürecini anlatacağız. Onun başarılarından, azminden birçok örnekler vereceğiz. Birçok insana da ilham vereceğiz aslında. Filmin ana noktasında Barış ve futbol olacak ama bu kesinlikle sadece bir futbol filmi değil. Bütün dünyaya göstereceğimiz başarı ve azim hikayesi. İnşallah 2023'ün ekim ayında da bütün Türkiye'de ve dünyada vizyonda olacağız."

- "Umudu, başarıyı, isteği, hayata bağlılığı vermeye çalışacağım"

Müzik direktörü Fahir Atakoğlu da gerçek hayat hikayelerinin müziklerini daha zor bulduğunu söyleyerek, "Bir insanın hayatından bahsediyorsunuz. Gerçek bir hayat ve onun duygularını bir filmde verebilmek zor bir şey. Fakat Barış'ın hayatı çok etkileyici, bir umut ve başarı hikayesini çağrıştırıyor hep. Müzikte de bu umudu, başarıyı, isteği, hayata bağlılığı vermeye çalışacağım." dedi.

Atakoğlu, film müziklerinin filmin önemli bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, "Ben müziklerimde melodiye önem veririm, film müziklerinde de öyle. Bu filmde de birkaç melodinin çıkacağına eminim. Bir ana melodinin üzerinden yürüyüp onu Barış'ın hayatının çeşitli evrelerinde değişik tınılarla vermeyi planlıyorum. Şu anda her şey plan tabi. Can'la umduğumuz gibi bir çalışma çıkartırsak çok güzel bir şeyi başaracağımıza inanıyorum." dedi.

- "Biz yaşayan bir efsanenin hayatından esinlenerek bu projeyi hayata geçirdik"

Filmin yapımcılarından Hünkar Doğan ise 4 Story Production olarak 4 arkadaş ilk projelerine imza atacaklarını ifade etti.

Barış Telli'nin hayat hikayesini çekme amaçlarını "yaşayan bir efsaneyi gündeme getirmek" olarak açıklayan Doğan, "Bireysel olarak daha öncesinden Barış'ı tanıyor ve maçlarını da izliyorum. Sadece futbolda değil, diğer branşlardaki başarılarını da takdir ediyordum. Biyografi filmlerinde genelde aramızdan ayrılan ünlülerin hayatları beyaz perdeye aktarılıyor. Fakat biz yaşayan bir efsanenin hayatından esinlenerek bu projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Doğan, film projesinin evrensel olduğuna vurgu yaparak, aralık ayında çekimlere başlayacaklarını, herkesin kendinden bir parça bulacağı ve ilham alacağı bir filme imza atmak istediklerini anlattı.

Futboldaki yeteneğiyle de dikkati çeken Barış Telli, hem forma giydiği kulüplerde hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda çok sayıda şampiyonluk, gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı ve UEFA tarafından da "Adil Oyun Elçisi" seçildi.