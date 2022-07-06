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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

06.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

GİRESUN (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun'da yaptığı kampı tamamladı.

Milli takımın kentte gerçekleştirdiği kamp, bugün Bulancak İlçe Stadı'nda yaptığı gösteri maçıyla sona erdi.

Karşılaşmayı çok sayıda futbolsever ve askeri personel de izledi. Futbolseverler, milli takım oyuncuları için tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Takım, yarın sabah kentten ayrılacak.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı sona erdi

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Anahtar Kelimeler:
Giresun 2022 dünya kupası ampute milli futbol takımı

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