Anadolu Ajansı personeli kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı (AA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla Türk Kızılay ile kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kan bağışı için Türk Kızılay tarafından AA Genel Müdürlüğü bahçesine stant kuruldu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş'ın da kan bağışında bulunduğu etkinliğe, personel ilgi gösterdi.

Genel Müdür Yardımcısı Peru, kan bağışının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki "çınar" kurumu olan Türk Kızılay ve Anadolu Ajansının bir arada bulunduğu güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirtti.

Kızılay'ın Dünya İnsani Yardım Günü vasıtasıyla kan bağışında bulunmak isteyen AA personeline böyle bir olanak sunduğunu ifade eden Peru, ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Peru, yıllarıdır Kızılay'ın gönüllü bağışçısı olduğuna işaret ederek, "Bu vesileyle tekrar kan verme imkanı bulmuş olduk. Kızılay kurumumuza ve arkadaşlarımıza da bu yoğun rağbetten dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kan her zaman herkese lazım olacak bir konu. Aldığımız bilgiye göre de yaz aylarında kan stoklarında ciddi anlamda bir azalma söz konusuymuş, bu vesileyle yazın biz bir destek vermiş olduk. Tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler de Anadolu Ajansı çalışanlarına kan bağışına desteklerinden dolayı teşekkür etti.