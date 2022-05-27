Anadolu Efes Galatasaray Nef maçına saatler kala vatandaşlar karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Basketbol severler, Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final Anadolu Efes Galatasaray Nef maçı hangi kanalda yayınlanacak? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. ING Basketbol Süper Lig yarı final maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı mağlup etmişti. Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig play-off yarı finalde Galatarasaray Nef ile kozlarını paylaşacak.
Anadolu Efes Galatasaray NEF yarı final karşılaşma tarihi basketbol severler tarafından merak konusu oldu.
Anadolu Efes - Galatasaray NEF maçı 27 Mayıs Cuma günü oynanacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak.
BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ANADOLU EFES GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ING Basketbol Süper Lig play off yarı final maçları Tivibu Spor'da naklen yayınlanacak.
Toplamda 5 maça çıkacak iki takımdan 3 galibiyet elde eden finale yükselecek. Maçların ilk ikisine Anadolu Efes ev sahipliği yaparken 3. Maçın ev sahibi Galatasaray NEF olacak. İşte maç takvimi: İlk maç: 27 Mayıs Cuma 20.30, 2. maç: 29 Mayıs Pazar 19.00, 3. maç: 31 Mayıs Salı 20.30, 4. maç: 2 Haziran Perşembe, 5. maç: 4 Haziran Cumartesi
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