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Anadolu Efes Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda canlı izlenecek? EuroLeague Final Four final heyecanı!

20.05.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Real Madrid Eurolegaue final maçı için geri sayım devam ediyor. Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da, Yunanistan takımı Olympiakos'u 77-74 mağlup eden temsilcimiz İspanyol ekibiyle kozlarını paylaşacak. Peki Anadolu Efes Real Madrid final maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte heyecanla beklenen EuroLeague Final Four final karşılaşmasına ilişkin detaylar...

Olympiakos Anadolu Efes Eurolegaue final maçı için geri sayım sürüyor. Basketbolseverler, izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan mücadele için internette araştırma yapmaya başladı. Anadolu Efes Real Madrid final maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda canlı izlenecek? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen EuroLeague Final Four final heyecanı karşılaşması ile ilgili bilgiler haberimizde...

ANADOLU EFES REAL MADRİD FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finali’nde Yunan rakibi Olympiakos'u 77-74 yenerek final biletini almayı başarmıştı. Real Madrid - Barcelona maçının kazananı ise Real Madrid olmuştu.
Olympiakos’u Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla yenerek peş peşe 3. kez finale kalan Anadolu Efes, Real Madrid ile Eurolegaue final maçında karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes-Real Madrid Euroleague final maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Real Madrid Euroleague final maçı Stark Arena’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'de canlı olarak yayınlanacak.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı geride bırakarak finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier yaptığı açıklamada "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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