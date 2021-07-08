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Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

08.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit geçişi Kocaeli Şehir Hastanesi mevkisinde, M.F.D. idaresindeki 61 S 4627 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tıra çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası otoyolun Ankara istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yolun Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ulaşımı aksattı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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