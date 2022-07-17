Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.
Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de sürücüler araç yoğunluğu oluşturuyor.
Dönüşlerin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor
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