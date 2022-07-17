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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

17.07.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de sürücüler araç yoğunluğu oluşturuyor.

Dönüşlerin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

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Sakarya anadolu otoyolu

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:34
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:19
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

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