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Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

15.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'dan İstanbul istikametine giden 07 BAZ 818 plakalı yolcu otobüsünden duman kokusu geldiğini fark eden sürücü Barış Baca, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt yakınlarında aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

Yolcuların otobüsten inmesinin ardından yanmaya başlayan otobüs, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Barış Baca, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken otobüsten duman kokusunun geldiğini belirterek, "Kokuyu aldıktan sonra otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye ettik. Otobüs bir anda yanmaya başladı. Hiçbir şey yapamadık." dedi.

Yolcular, yangının otobüs sürücüsünün duyarlı yaklaşımı sayesinde ucuz atlatıldığını söyledi.

Yolcular, bölgeye gelen diğer bir otobüsle yollarına devam etti.

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Trabzon anadolu otoyolu

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