Yolcular, bölgeye gelen diğer bir otobüsle yollarına devam etti.

Barış Baca, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken otobüsten duman kokusunun geldiğini belirterek, "Kokuyu aldıktan sonra otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye ettik. Otobüs bir anda yanmaya başladı. Hiçbir şey yapamadık." dedi.

Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

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