Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya'daki Hendek Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralı lardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilerek savrulan araçların sürücüleri Ömer Faruk K. ve Gültekin K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç, G.H, İ.A.H. ve İ.E.H. yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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