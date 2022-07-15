Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde, Murtaza B. yönetimindeki SI MB 1969 yabancı plakalı otomobil, Gültekin K. idaresindeki 59 TC 669 plakalı kamyonet ve Ömer Faruk K'nin kullandığı 37 SL 246 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Devrilerek savrulan araçların sürücüleri Ömer Faruk K. ve Gültekin K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç, G.H, İ.A.H. ve İ.E.H. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya'daki Hendek Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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