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Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

17.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Ozan G. idaresindeki 06 DL 1085 plakalı otomobil, Şekerpınar bağlantı yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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