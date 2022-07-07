DÜZCE/BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.
Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor
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