YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

08.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin kullandığı araçlar, otoyolun Düzce ve Bolu geçişlerinde Ankara yönünde akıcı trafiğe neden oluyor.

Araç yoğunluğu, Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde devam ediyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yoğun trafiğin gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce anadolu otoyolu

Düzce Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:24
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.