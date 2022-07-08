Araç yoğunluğu, Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde devam ediyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin kullandığı araçlar, otoyolun Düzce ve Bolu geçişlerinde Ankara yönünde akıcı trafiğe neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği sürüyor

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