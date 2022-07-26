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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

26.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi.

Demirci Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren organizasyona, 20 ilden 155 sporcu katıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde kadınlar kategorisinde Muğla takımı birinci, İzmir takımı ikinci, Ankara takımı ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise İzmir birinciliği, Muğla ikinciliği, Adana ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Analig Türkiye finallerine katılan takımlara teşekkür ederek, Demirci'de hafta sonu da 3 gün sürecek büyükler yaz kupası turnuvasının yapılacağını açıkladı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'yi spor kenti yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Finalleri, sona erdi

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