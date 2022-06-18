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ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

18.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 17 ilden 23 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bu yıl federasyon faaliyetlerinde, okul sporlarında ve ANALİG müsabakalarında birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların Karabük'ü tanıma fırsatı bulduğunu belirten Güven, "Akademik başarının yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde bulunmanızı arzu ediyoruz. Bu organizasyonların amacı hem sporun tabana yayılması hem de ileride ülkemiz ve takımlarımız için başarılı sporcuların yetişmesine vesile olmak." dedi.

Açılış seremonisine, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, ANALİG İl Koordinatörü Onur Çelebi, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Organizasyon, 20 Haziran'da sona erecek.

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te başladı

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