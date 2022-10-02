YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

02.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak, ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

- Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak, ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Andriy Yermak'tan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.