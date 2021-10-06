Ankara Şehir Hastanesinde Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavileri süren çocuklarla Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Başhekim Evren Yaşar, AA muhabirine, bugünün kendileri için önemli olduğunu belirterek, Pediatrik Rehabilitasyon Derneği ile etkinliği düzenlediklerini aktardı.

Serebral palsili çocukların ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal duyarlılık açısından bu günü daha fazla duyurmak istediklerini ifade eden Yaşar, aileler ve çocukların serebral palsi konusundaki eğitimlerinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Yaşar, "Bu, bütün yaşamı etkileyen bir süreç. Sadece çocuklarımızın hayatını değil, aileleri de çok etkiliyor. Burada yapabileceklerimizi bilimsel olarak tartışmak, ailelerimizi bilgilendirmek, çocuklarımızın yeteneklerini ortaya koymak açısından önemli bir toplantıydı." dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde 50 yataklı pediatrik rehabilitasyon servisinin bulunduğu bilgisini veren Yaşar, 25 yataklı da kas hastalıklarıyla ilgili çocuklara hizmet veren servislerinin bulunduğunu dile getirdi.

Yaşar, salgın döneminde hizmetlerine hiç ara vermediklerini vurgulayarak, "Bu konuda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ettik. Çünkü pandemi döneminde çoğu çocuğumuz bu tedavi imkanlarına ulaşamadı ama burada kapıları kapatmadık." ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağında en çok engelliliğe yol açan hastalığın serebral palsi olduğunu belirten Yaşar, şunları söyledi:

"Neredeyse doğumdan itibaren başlayan fizik tedavi, rehabilitasyon süreçleri var. Erken dönemde tanınması, bu konuda tedavi süreçlerinin başlaması daha sonra aile odaklı tedaviler, yine hastane bazlı tedavilerle beraber özel eğitim programları, bunun temelini oluşturuyor. O yüzden biz fizik tedavi uzman hekimleri olarak bunun her alanında doğumdan itibaren yer alıyoruz."

- "Ailelerin rolü çok fazla"

Pediatrik Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Resa Aydın da en büyük hedeflerinin sadece serebral palsi değil, bütün pediatrik engellilik yapan rahatsızlıklarda çocukların ve ailelerin problemlerini hekimler olarak, bütüncül yaklaşımla çözmek olduğunu ifade etti.

Ailelerin, çocukların problemlerini ne kadar erken yaşta ele alabilirlerse, tedavi, rehabilitasyon, oyun ve yaşama katılmalarını ne kadar hızlı bir şekilde yaşamlarının içerisine yerleştirebilirlerse o kadar hızlı yol alabildiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Çocukların çok değerli zamanlarda fizyoterapi yaklaşımları olması lazım. Tıbbı yaklaşımlar, ilaçlar, iğneler başka uygulamalar… Bu zamanlar, erken girişimler çok önemli. Ailelerin de bunda rolü çok fazla. Eğer fırsat verilirse bütün çocuklar, bütün insanlar birçok başarıya imza atabilir. Fırsat eşitliği çok önemli."

- Zafer Algöz vatandaşları hassas olmaya davet etti

Etkinliğe katılan oyuncu Zafer Algöz ise organizasyonun, serebral palsi konusunda Türkiye'de farkındalık oluşturulması için düzenlendiğini belirtti.

"Bildiğim kadarıyla Türkiye'de yaklaşık 700 bin civarında evladımız bu sağlık problemiyle ne yazık ki karşı karşıya." diyen Algöz, herkesi bu konuda hassas olmaya davet etti.

Etkinlikte çocuklara, bando ekibi müzik dinletisi sundu, palyaçolar da çeşitli gösteriler yaptı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma ise çocuklara hediye dağıttı.

Engelsiz Sereplal Parsi Spor Kulübü ile Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Ortaokulu arasında gösteri amaçlı voleybol maçı oynandı.