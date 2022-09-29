YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

29.09.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar: - "Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün"

ÇORUM (AA) - Ankara Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılın ilk toplantısını, Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

​​​​​​​Alacahöyük Ören Yeri'ni gezen Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerine Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından burası ve Hititler hakkında bilgi verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alacahöyük Müzesi bahçesinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Çorum'un toprak büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 20. büyük şehri olduğunu söyledi.

Tarım yapılabilir 535 bin hektar arazileri bulunduğunu belirten Çiftçi, yetiştirilen bazı ürünlerin Türkiye'de ilk yirmide olduğunu dile getirdi.

Çorum'un İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesişiminde, her iki bölgenin özelliklerini taşıyan geçiş bölgesinde yer aldığına işaret eden Çiftçi, "Çorum merkezde 154 hektar alanda rekor denememiz olmuştu. Bir saat içinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endonezya'daydı, 236 bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 yılında 303 bin 150 fidanla bu rekoru kırdık. Hala rekorumuz devam ediyor." dedi.

Çorum'dan geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva ile de önemli tarih, turizm ve kültür şehirleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

- Ankara Üniversitesi Senatosu ilk kez Ankara dışında toplandı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite senatosunun ilk kez Ankara dışında bir yerde toplandığının altını çizerek "1935 yılında bizzat Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün ismini vererek kurdurduğu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, arkeolojik kazılara ilk kez Alacahöyük'te başladı. Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarih yattığını görsün." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yakın iş birliği bulunduğunu dile getiren Ünüvar, iki üniversitenin birlikteliğinden yeni projeler çıkartabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Alacahöyük'ün tarihsel anlamda çok önemli bir yer olduğunu belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ankara Üniversitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Alacahöyük'ü temsil eden motiflerin bulunduğu hediyeler sunuldu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile Ankara Üniversitesi Senatosu üyeleri katıldı.

Buradaki programın ardından Ankara Üniversitesi Senato Toplantısı, eski belediye binasında gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

- Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar: - "Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün"

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:36
İkindi
15:55
Akşam
18:34
Yatsı
19:53
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.