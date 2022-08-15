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Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

15.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitler ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi, bazı binaların çatıları zarar gördü, Altındağ'da bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı

Başkentte aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonucu bazı alt geçit ve yollar ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.

Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, bazı bina ve iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.

Bu arada, Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı.

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

- Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitler ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi, bazı binaların çatıları zarar gördü, Altındağ'da bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına dolu sağanak

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