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Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

04.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçenin kırsal Kızılören Mahallesi'nde, Ömer Çalışkan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bu kişi ile yanında bulunan Zübeyir Çalışkan'a ait evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Çubuk Belediyesine bağlı ekipler gönderildi. Jandarma ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Evlerde yaşayanlar ile ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, komşular tarafından yangın büyümeden tahliye edildi.

Ekipler başka evlere de sıçramaması için çaba sarf ederken, yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Olayda iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 50 arı kovanı, çok sayıda odun ile saman yandı.

Mahalleye gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demirbaş, "Büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü veya yaralı vatandaşımızın olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin ve devletimize zeval vermesin. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız." dedi.

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

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