YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

28.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da cinayete kurban gittikleri belirlenen ve gömüldükleri bilgisi üzerine kemiklerine ulaşılan iki kardeş, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Öldürüldükten sonra gömüldüklerine ilişkin bilgi üzerine geçen yıl 10 Ekim'de kemiklerine ulaşılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Karaoğlu'nun cenazelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin aileye verilmesi üzerine, iki kardeş için memleketleri Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Ahmet Özbaş Camisi'nde kılınan namazın ardından, kardeşlerin cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

- Olay

Hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından geçen yılın mart ayında özel ekip oluşturulmuştu.

İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T, F.G. ve İ.T. takibe alınmış, zanlılar, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Şüphelilerin iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine kazı başlatılmıştı. Kazılarda insan kemiği parçaları bulunmuştu.

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Aydın Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:42
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.