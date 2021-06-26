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  4. Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

26.06.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sabaha karşı 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeşitli miktarlarda eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri pazarlayarak çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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