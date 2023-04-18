Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan çok sert sözler! Fenerbahçe maçında hakem galibiyetimizi engelledi, elinizi futboldan çekin"

"AHLAKİ DEĞERLER HİÇE SAYILMAKTADIR"

3 büyüklerin dışındaki kulüplere çağrı yapan Koca, "Yönetim kurulumuzla beraber Fenerbahçe maçında yaşanan skandal yönetim, gasp edilen puanlar ve futbol ortamının güvensizliğini, yönetici davranışlarını istişare ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımı dışındaki tüm takımların uğradığı haksızlık olarak bu toplantı kararını aldık. Türk futbolu devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içinde ve dışında yapılan etik dışı hareket zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Biz dürüstçe, adalet içinde ve tarafsızca yarışırız." ifadelerini kullandı.