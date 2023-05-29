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Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan taraftara şampiyonluk çağrısı!

29.05.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü karşısında oynanacak mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğun ilan edecek olan Galatasaray tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken, kafile başkente ulaştı. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur havaalanında bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü mücadelesinde kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray başkente giderken, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk havalimanında açıklamalarda bulunurken, Timur taraftara bir çağrıda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONUZ"

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Erden Timur yaptığı açıklamada,"İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Yarın Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "BU İŞ BİTTİ"

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İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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