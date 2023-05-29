Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan taraftara şampiyonluk çağrısı!

Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü mücadelesinde kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray başkente giderken, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Vekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk havalimanında açıklamalarda bulunurken, Timur taraftara bir çağrıda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONUZ"

Erden Timur yaptığı açıklamada,"İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Yarın Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "BU İŞ BİTTİ"

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.