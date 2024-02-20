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  4. Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer iki katlı villasının kapılarını açtı!

Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer iki katlı villasının kapılarını açtı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 10:09 | Son Güncelleme:
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Evrim Akın bu kez Ankara havalarının sevilen sesi Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer ile Emre Ergen çiftinin iki katlı villasına konuk oldu. Şarkıcının evinde ağırlıklı olarak kullanılan bej, gri ve beyaz tonları oldukça dikkat çekti.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Ayşe Dinçer'in evi çok beğenildi.

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İKİ KATLI VİLLASI GÖZ KAMAŞTIRDI

'Ankaralı Ayşe' olarak bilinen Ayşe Dinçer evlendikten sonra evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ programına açtı.

Şarkıcının iki katlı villasında yok yok... Şarkıcının evinde birbirinden zevkli ev dekorasyonu dikkat çekti. 


Eşiyle birlikte yaşadığı evin tüm dekorasyonuyla Ayşe Dinçer ilgilendi. Şarkıcı, salonunda ahşap masa takımı ve dolap tercih etmiş.


'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenip albüm köşesi yaptıran çiftin fotoğrafları ise oldukça dikkat çekiyor.

Şarkıcı iki katlı villanın bir odasını sahne kıyafetleri ve spor aletlerine ayırdı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaralı ayşe
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