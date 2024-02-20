Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer iki katlı villasının kapılarını açtı!

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Ayşe Dinçer'in evi çok beğenildi.
'Ankaralı Ayşe' olarak bilinen Ayşe Dinçer evlendikten sonra evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ programına açtı.
Şarkıcının iki katlı villasında yok yok... Şarkıcının evinde birbirinden zevkli ev dekorasyonu dikkat çekti.
Eşiyle birlikte yaşadığı evin tüm dekorasyonuyla Ayşe Dinçer ilgilendi. Şarkıcı, salonunda ahşap masa takımı ve dolap tercih etmiş.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenip albüm köşesi yaptıran çiftin fotoğrafları ise oldukça dikkat çekiyor.
Şarkıcı iki katlı villanın bir odasını sahne kıyafetleri ve spor aletlerine ayırdı.