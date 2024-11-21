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  4. Annem Ankara 1. bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Annem Ankara oyuncularına yorum yağdı

Annem Ankara 1. bölümüyle sosyal medyayı yıktı geçti! Annem Ankara oyuncularına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Annem Ankara dizisi birinci bölümüyle sosyal medyayı salladı. Seyirciler ilk bölüm sonrası "Nihayet televizyonda izlenecek bir iş yapılmış" dedi. Kanal D'nin Annem Ankara dizisinin konusu nedir? Annem Ankara oyuncuları kimler? İşte, diziye dair tüm detaylar...

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Annem Ankara dizisi birinci bölümüyle gündemde.

Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Mehmet Günsür, ve Bergüzar Korel gibi ünlü oyuncuların başrol oynadığı bu yeni dizi, sosyal medyayı salladı.

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ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NE?

Annem Ankara dizisi, yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlara geliyor. Dizi, bir anne ve üç erkek çocuğunun hikayesini anlatıyor. Bergüzar Korel'in canlandırdığı Zeynep karakteri, 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan ve tüm olumsuzluklara rağmen umutla evlatlarına tutunan bir annedir. Hasan (Mehmet Günsür) karakteriyle birlikte, 1990’lı yılların Ankara’sı arka planda bir yaşam mücadelesi verirken, dizi “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla izleyicilere anlamlı bir mesaj sunuyor.

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ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaştığı yapımda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, ve Sinem Uslu gibi isimler de önemli roller üstleniyor.

Annem Ankara dizisi ilk bölümü de çok konuşuldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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ANNEM ANKARA YORUMLARI

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Mehmet Günsür Özgürcan Çevik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
berbat senaryo
@dkiratli_1930 beğeni almış haklıyım
izlenmez
tutmaz
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