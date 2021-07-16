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Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

16.07.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Dün akşam saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangına, bölgeye yönlendirilen söndürme ekiplerince müdahale edildi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

ghatay

ghatay

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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