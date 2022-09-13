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Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

13.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Eylem planımız, iklim değişikliğine bağlı olabilecek zararların önlenmesine veya en aza indirmek için tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır"

Antalya Büyükşehir Belediyesince Antalya'yı iklim dostu bir kent haline getirmek için "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı"nı (SECAP) hazırlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen planın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın iklim değişikliğine bağlı artan küresel sıcaklık ile adeta ateşi yükselmiş bir hasta gibi net uyarılar verdiğini ve kuraklık, seller, hortumlar, orman yangınları gibi çevre felaketleri yaşandığını söyledi.

Bunlara karşı bir an evvel tedbir alınması gerektiğine işaret eden Böcek, "İklim hakkında söylem değil, eylem zamanıdır. Planlama ve uygulamaların hayata geçirilme zamanıdır. İşte biz tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine uyum kapsamında peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam etmekteyiz." diye konuştu.

Böcek, 2,5 yıl süren kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı"nı hazırladıklarını aktararak, Antalya'yı iklim dostu bir kent yapacaklarını belirtti.

Planın "nötr karbon Antalya" hedefi için kılavuzluk yapacağını anlatan Böcek, şunları söyledi:

"Antalya'nın 2030 yılında yüzde 40 karbon azaltımı, 2050 yılında karbon nötr olması ve iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda atılacak somut adımları ve yol haritasını belirledik. Eylem planımız, iklim değişikliğine bağlı olabilecek zararların önlenmesine veya en aza indirmek için tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanılmasına da olanak sağlayacaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki bu eylem planı hazırlanıp raflara kaldırılan bir plan olmayacaktır."

Başkan Böcek, planın ilk büyükşehir meclisine sunulacağını ve uygulanması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Toplantıda plan kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Eylem planımız, iklim değişikliğine bağlı olabilecek zararların önlenmesine veya en aza indirmek için tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır"

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

Antalya için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya küresel ısınma Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim

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