Antalya, Muğla ve Isparta'da yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla ve Isparta'da İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Antalya'da Kepez Rasih Kaplan Caddesi'nde Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu önündeki yaya geçidinde, Vali Ersin Yazıcı ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Yaya geçidini kırmızıya boyayarak yaya önceliğine dikkati çeken Yazıcı, başta okul önlerindeki yaya geçitleri olmak üzere ışıklı, ışıksız tüm yaya geçitlerinde önceliğin insan ve yaya olduğunu sürücülere anlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Antalya'daki sürücülerin bu konuda gerekli duyarlılığı gösterdiğini ifade eden Yazıcı, "Bu duyarlılığın artarak devam etmesini istiyorum. Antalyalı sürücülere yayaların kırmızı çizgimiz olduğunu ve önceliğin yayalara ait olduğunu hatırlattık." dedi.

- Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk İlkokulu önündeki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte, Vali Vekili Ali Yılmaz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile öğrenciler, yaya geçidine kırmızıya boyadı.

Bodrum'da ise Kaymakam Bilgehan Bayar, ilkokul öğrencileriyle Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç ilkokulu önünde yaya geçidinde durdurulan sürücülere program hakkında bilgiler verdi.

Bayar, gazetecilere, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaştıklarında daha duyarlı davranmalarını istediklerini kaydetti.

Marmaris ilçesinde de Sabancı Lisesi önündeki geçit etkinliğe katılanlar ve öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı.

- Isparta

Isparta'da Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, kamu kurumu müdürleri, trafik polisleri ve öğrenciler eşliğinde etkinlik gerçekleştirildi.

Nazmiye Demirel Ortaokulu önündeki yaya geçidinde yapılan programda, önce yaya geçidini kırmızıya boyayan Vali Baruş ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve sloganların yazılı olduğu pankartlarla yolun karşısına geçti.