YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

13.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Antalya'da hafta sonu sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Deniz suyunun 30, nemin ise yüzde 72 kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler kent merkezi ve turistik ilçelerde denizin keyfini çıkarıyor.

Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı deniz kumsal sahil yoğunluk

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:59
Yatsı
21:23
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.