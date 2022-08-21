Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 73 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi.

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

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