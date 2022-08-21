YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

21.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle yerli ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 73 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi.

Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Kentteki Lara, Sarısu, Kaputaş plajlarında da kalabalık gözlendi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Güneş Turizm turist deniz konyaaltı sahili kum

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:12
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:49
Yatsı
21:10
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.