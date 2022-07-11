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Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

11.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, Konyaaltı ve Lara plajlarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunan turistler, denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

- Muğla

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde de yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Fethiye'de tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girdi, güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1700 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Bodrum'da tatil yapanlar Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na yoğunluk yaşandı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, buradaki şezlonglarda güneşlendi ve denizin tadını çıkardı.

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya Muğla Bodrum Fethiye Marmaris sahil yoğunluk

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05:40
Öğle
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