Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen adaya tekneyle bırakıldıkları sırada yakalandı.

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kemer Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kekova Adası'na operasyon düzenlendi.

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

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