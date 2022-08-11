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Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

11.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesi açığındaki Kekova Adası'na düzenlenen operasyonda 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan çeşitli ülkelerden aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kemer Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kekova Adası'na operasyon düzenlendi.

Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen adaya tekneyle bırakıldıkları sırada yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerince işlemleri yapılmak üzere teknelerle karaya çıkartılırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tekne mürettebatı hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kekova Adası Demre jandarma operasyon tekne

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