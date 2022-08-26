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Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

26.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da Uluslararası Folklor Festivali'nin altıncısı başladı.

Kepez Belediyesince organize edilen festival kapsamında Mehmet Akif Caddesi'nden Dokumapark'a kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark'taki festivalin açılışında, geleneksel hale gelen etkinlikle sanatseverlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivali altı yıl önce kente değer katmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Tütüncü, "Evrenselliğin yolunun yerellikten geçtiğini biliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki renkleri Antalya'da, turizmin başkentinde bir festivale dönüştürelim ve kentimize bir değer katalım istedik." diye konuştu.

Ardından Makedonya'dan Folk Dance Ensemble Karshiaka, Meksika'dan Ballet Folclorico Ciudad de Zapopan, Slovakya'dan Folk Dance Ensemble Rozmarija, Romanya'dan Ansamblul Folcloric, Polonya'dan Folk Song and Dance Ensemble ile Ankara Tubil Halk Dansları Derneği Kulübü, İzmir Border Halk Oyunları ekibi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden farklı yöre, kültürleri temsil eden 17 dans ekibinin konuk olacağı festival, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Dans festival folklor geleneksel

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