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Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

29.09.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın giriş katındaki asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

Sugözü Mahallesi D-400 karayolundaki bir inşaatın giriş katında 2 işçi taşıdıkları blok mermer ile asansör boşluğundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulundukları boşluktan çıkarılan yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis inceleme yaptı.

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

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