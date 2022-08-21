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Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

21.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada 1 kilo 370 gram balık yakalayan ekip, birinci oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, biyoçeşitliliğin korunması ve küçük ölçekli balıkçılığın kalkındırılması amacıyla aslan balığı avlama yarışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Antalya kıyısına ulaşarak yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele amacıyla Konyaaltı Sahili Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında denize açılan katılımcılar, kovacı ve serbest dalış kategorilerinde aslan balığı avladı.

Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. 60 aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman'dan oluşan ekip, yakaladıkları 1 kilo 370 gram balık ile "en büyük aslan balığı avlama" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

İstilacı ve zehirli olan aslan balığı avlandıktan sonra zehirli diken ve yüzgeçlerinden arındırılıp pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yarışma boyunca sahilde hazır bulundu.

- Amaç, halkı bilinçlendirmek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yarışmadaki konuşmasında, aslan balığının her geçen gün yayılım gösteren istilacı bir tür olduğunu belirtti.

Bu konuda halkı bilinçlendirmek istediklerini aktaran Atasoy, şunları kaydetti:

"Aslan balığının sadece dikenleri zehirli, eti değil. Bilinçli şekilde dikenleri temizlendiğinde protein değeri yüksek lezzetli bir balık. Bu balığın nasıl temizlendiğini ve tüketildiğini gösteriyoruz. Bu etkinliğin en önemli amacı sofralarımızda bu balığı tüketebileceğimizi vurgulamak. Balıkçılarımız bunu avlayacak vatandaş talep edecek ve tercih edilen bir balık türü haline gelecek."

Yarışmada en çok ve en büyük aslan balığı yakalayarak birinci olan ekipten Mevlüt Şahin, geçen yılda yarışmaya katıldığını ve 568 gramlık bir balık yakaladığını belirtti.

Bu yıl 1 kilo 370 gram aslan balığı yakaladıklarını anlatan Şahin, etkinliğin verimli geçtiğini ifade etti.

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

- Yarışmada 1 kilo 370 gram balık yakalayan ekip, birinci oldu

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

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antalya aslan balığı yarışma konyaaltı sahili

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