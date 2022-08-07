YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

07.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında binada hasar oluştu.

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın müdahale

Antalya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:06
Yatsı
21:32
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.