Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında binada hasar oluştu.
Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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