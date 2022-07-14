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Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

14.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, serasında yetiştirdiği yaklaşık 800 kilogram patlıcanı vatandaşa ücretsiz verdi.

Cep telefonu dükkanı işleten ve aynı zamanda sebze üretimi yapan Mustafa Göksu, serasında yetiştirdiği yeni mahsul patlıcanları hasat ederek, kamyonetiyle Çınaraltı Meydanı'na getirdi.

Patlıcan kasalarının üzerine "İhtiyacı olan alsın, ücretsiz" yazan Göksu, 800 kilogram civarında patlıcanı açtığı tezgahta halka ücretsiz dağıttı.

Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

Patlıcanlardan alan Ayşe Bulut ise "İnsanların desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde sebzeleri getirip uygun fiyata verecekleri yerde mallarını çöpe döken esnafa karşı güzel bir örnek gösteren kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı

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