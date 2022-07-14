Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, serasında yetiştirdiği yaklaşık 800 kilogram patlıcanı vatandaşa ücretsiz verdi.
Cep telefonu dükkanı işleten ve aynı zamanda sebze üretimi yapan Mustafa Göksu, serasında yetiştirdiği yeni mahsul patlıcanları hasat ederek, kamyonetiyle Çınaraltı Meydanı'na getirdi.
Patlıcan kasalarının üzerine "İhtiyacı olan alsın, ücretsiz" yazan Göksu, 800 kilogram civarında patlıcanı açtığı tezgahta halka ücretsiz dağıttı.
Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediğini vurguladı.
Patlıcanlardan alan Ayşe Bulut ise "İnsanların desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde sebzeleri getirip uygun fiyata verecekleri yerde mallarını çöpe döken esnafa karşı güzel bir örnek gösteren kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.
Antalya'da bir çiftçi serada yetiştirdiği 800 kilo patlıcanı ücretsiz dağıttı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz