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Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

06.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Haberi alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

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