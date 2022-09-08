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Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

08.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da Kepez ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Okan Şahin'in (39) kullandığı 07 ATC 807 plakalı motosiklet, Teomanpaşa Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'nde Faruk M. (28) yönetimindeki belediyeye ait 07 BBJ 288 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle kamyonun altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyonun altından çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya çöp kamyonu motosiklet kazası

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