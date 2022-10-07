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Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

07.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist kaza

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