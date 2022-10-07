Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu Ukraynalı turist öldü, 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da devrilen midibüsteki 1 turist öldü, 13 kişi yaralandı
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