Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu İngiliz uyruklu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Manavgat'ta yaşayan İngiliz uyruklu Anthony Brian'ın (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, aydınlatma direğini devirerek ters dönen aracın sürücüsü Brian, yaşamını yitirdi, diğer sürücü Kır yaralandı. Kır, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan Anthony Brian'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
Antalya'da iki otomobil çarpıştı bir kişi öldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz