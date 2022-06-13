YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

13.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Sercan Demirtaş idaresindeki 06 MTG 66 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Geriş Kavşağı'nda karşı yönden gelen Hasan Uzun'un kullandığı 07 L 3834 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Akif Aksel, Eser Baytur yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akseki-Manavgat kara yolu ulaşıma kapanırken, araçlar kontrollü şekilde yan yoldan ilerledi.

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Antalya Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:24
Yatsı
22:01
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.