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Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

07.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde kullanılan insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, robot, binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda, geçen yıl faaliyete başladı. Boğulma vakalarında kullanılan robot, yaz sezonunda 10 kişiyi, hayata bağladı.

Can kurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen insansız can kurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Konyaaltı İşletme Müdürü Mehmet Şahin, insansız can kurtaran robotunun tatilcilerden tam not aldığını belirtti.

Robotun yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiğini anlatan Şahin, boğulma vakalarına çok hızlı müdahale edebildiklerini kaydetti.

Denizde yüzerken ayağına kramp giren Ali Akın da insansız can kurtaran robotuyla kıyıya çıkarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize girdiğini aktaran Akın, "Cankurtaran arkadaşlar çok dikkatli, ayağıma kramp girmişti, dinlendiğimi fark ettiler ve hemen cankurtaran robotu gönderdiler. Rahat rahat kıyıya kadar geldim. Burada güven içinde denize girebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Antalya'da insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
antalya boğulma

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