Antalya'da "Kaş Kapya Hasat Şenliği" yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan "Kaş Kapya Hasat Şenliği"nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi tarafından Kasaba Mahallesi'nde organize edilen şenlikte, acı biber yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 5 kişinin katılmaya cesaret edebildiği yarışmada, tabaklara 800 gram acı biber konuldu.

Yarışmacılardan Yusuf Karaman verilen 2 dakikalık sürede biberlerin 188 gramını yemeyi başararak birinci oldu. Mustafa Davuloğlu 160 gram acı biberle ikinci, Ali Aksoy ise 116 gramla üçüncü sırada yer aldı.

Karaman, yarışmayı kazandığı için sevinçli olduğunu dile getirerek, "Acı yemeyi seviyorum. Acıyı yediğinde göz yaşarmazsa acı sayılmaz. Acıdan dolayı şu anda bir sıkıntım yok." ifadelerini kullandı.

Yemek yarışmasında ise Büşra Büyükmetin "mehir çorbası"yla birinciliği kazandı. Mukaddes Edirneli "kapya tatlısı"yla ikinci, Leyla Yeşilbursa da "acılı cheesecake"le üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmalarda derece girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, ilçede 2019'da kapya şenliğini başlattıklarını söyledi.

Turizm merkezi Kaş'ın aynı zamanda tarım şehri de olduğuna dikkati çeken Ulutaş, şöyle devam etti:

"İlçe nüfusunun yüzde 65-70'i gelirini tarımsal üretimden elde ediyor. Karadağ, Dirgenler, Kasaba, Uğrar ve civardaki diğer yerleşim yerlerimizle beraber bu bölgemizde 35 bin dönümlük tarımsal alan var. Burada ciddi tarımsal üretim yapılıyor. Kapya biber bizim için stratejik bir ürün, çünkü en güzel bu bölgede yetişiyor. Buradaki üretimin daha çok artması ve sonrasında pazarın daha iyi olması için kapya biberin tanıtımını yapacağız."

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu şenlikte, açılan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı.

"Kaş Kapya Hasat Şenliği", yarın düzenlenecek etkinliklerin ardından sonra erecek.