Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde Halk Kütüphanesi, yaz tatilinde öğrencilerin kütüphaneyle bağlarını koparmaması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi başlattı.

İbradı Kaymakamlığı, İbradı Belediyesi ve İbradı Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projeye kadın ve çocuklar ilgi gösterdi.

Kaymakam Serhat Bağcı'nın da katıldığı projenin tanıtım etkinliğinde ormandan getirilen humuslu toprak ile saksılara çilek ve salatalık fideleri dikildi.

Kütüphane sorumlusu Oğuz Kuru, yaptığı konuşmada, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu sene "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla 58. Kütüphane Haftası'nı kutladığını söyledi.

Kütüphanede edebiyat, bilim, sanat ve atölyeler olduğunu İbradı İlçe Halk Kütüphanesi olarak bunlara "Kütüphanede Tarım Var" kısmını da eklediklerini anlatan Kuru, şunları ifade etti:

"Projemizde ürünlerin yetişme evresinde kullanıcılar kütüphaneye sulama ve gübreleme için gelecekler, bu vesileyle de kitaplarla bağlarını koruyacaklar. Bizim için projenin en büyük çıktılarından birisi bu olacak. Proje sonunda ürünleri başarılı şekilde yetiştiren kullanıcılara hediye verilecek."