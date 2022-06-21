YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

21.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'nın İbradı ilçesinde Halk Kütüphanesi, yaz tatilinde öğrencilerin kütüphaneyle bağlarını koparmaması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi başlattı.

İbradı Kaymakamlığı, İbradı Belediyesi ve İbradı Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projeye kadın ve çocuklar ilgi gösterdi.

Kaymakam Serhat Bağcı'nın da katıldığı projenin tanıtım etkinliğinde ormandan getirilen humuslu toprak ile saksılara çilek ve salatalık fideleri dikildi.

Kütüphane sorumlusu Oğuz Kuru, yaptığı konuşmada, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu sene "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla 58. Kütüphane Haftası'nı kutladığını söyledi.

Kütüphanede edebiyat, bilim, sanat ve atölyeler olduğunu İbradı İlçe Halk Kütüphanesi olarak bunlara "Kütüphanede Tarım Var" kısmını da eklediklerini anlatan Kuru, şunları ifade etti:

"Projemizde ürünlerin yetişme evresinde kullanıcılar kütüphaneye sulama ve gübreleme için gelecekler, bu vesileyle de kitaplarla bağlarını koruyacaklar. Bizim için projenin en büyük çıktılarından birisi bu olacak. Proje sonunda ürünleri başarılı şekilde yetiştiren kullanıcılara hediye verilecek."

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Antalya'da "Kütüphanede Üretiyorum ve Yiyorum" projesi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Çizgilerinizi net bir şekilde çizmelisiniz! Geçmek isteyenler var

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.