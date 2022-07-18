YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

18.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 sera zarar gördü.

Şatırlı Mahallesi Uzun Sakallar mevkisindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve 2 serada hasara yol açtı.

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın seralarda hasara neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Serik

Antalya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:45
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
21:55
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.