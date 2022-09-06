Antalya'da midesinden 100 kapsül uyuşturucu çıkarılan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği, il genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Hudut Kapıları Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine iç muayene gerçekleştirmek üzere hastaneye sevk etti.
Hastanede çekilen röntgenlerde şüphelinin midesinde 100 kapsül daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi.
Şüpheli H.L, gözaltına alındı.
Antalya'da midesinden 100 kapsül esrar çıkan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
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